Топ 3: подиумите на висшата мода

Кои са трите спектакъла на висшата мода, които впечатлиха и със своята невероятна атмосфера? Открийте с нас разкошните дефилета на Dior, Chanel и Xuan за пролет-лято 2017!

Зеленият лабиринт на Dior

Първото ревю висша мода на Мария Грация Кюри предложи на гостите да седнат на възглавници от мъх в Музея Роден. Тайната градина на Dior е обрасла в бръшлян и клонки, цветя, храсти и дървета.

Огледалната стая на Chanel

Огледалното стълбище на Коко Шанел вдъхновява подиума на дефилето за пролет 2017. Преминаващите модели на Chanel се отразяваха стотици пъти в сребърната повърхност на огледалата в Grand Palais.

Живите букети на Xuan

Моделите на Xuan се превърнаха в живи букети, поставени в своите стъклени “вази”.

