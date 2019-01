Топ 3: най-добрите празнични реклами в модата

Няма смисъл да се залъгваме – предпразничната треска отдавна не е само посветена на семейството и приятелите, но и на хиляди реклами, които ни подтикват да намерим “перфектния” подарък. За нас остава само да се радваме искрено, когато креативността в тях надделява. И точно затова изготвихме нашия личен топ 3 на празничните модни реклами.

1. Катрин Деньов, мяукането и Roger Vivier

Roger Vivier създават едни от най-иконичните обувки в света. Затова не е чудно, че френската централа ни предлага да се насладим на друга френска икона в своя Коледен филм – самата Катрин Деньов. Звездата влиза в ролята на майка на две “котки”, а цялото мяукане няма как да обясним – определено си заслужава гледането!

2. Tiffany & Co в Страната на чудесата

Tiffany & Co. ни пожелават да вярваме в мечтите като ни изпращат на захаросано пътешествие в своята собствена Страна на чудесата. В главната роля е Зоуи Кравиц, която също трябва да повярва. А това се оказва много лесно, когато се оказва, че пиеш чай с усмихната Наоми Кембъл в ролята на Лудия шапкар.

3. Gucci парти

Екстравагантно и бляскаво, партито на Gucci събира толкова дендита и усещане за 70-те, колкото лилави балони ще видите по пода.

