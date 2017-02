Топ 10: дизайнерските бутилки Evian

Преди 10 години Evian поставиха началото на своите най-специални бутилки. С фантазията на световните модни дизайнери минералната вода е “обличана” всяка година от 2007-ма насам. Christian Lacroix е първата модна къща, обгърнала Evian във фина дантела. През 2017-та отново френската модна къща получава честта да създаде 10-тото издание. А ние отбелязваме 10-те дизайнерски бутилки на Evian през годините.

2008

Christian Lacroix

Нежният дизайн на Lacroix за 2008г. поставя началото на традицията на лимитираните бутилки от Evian.

2009

Jean Paul Gaultier

Лошото момче на френската мода Жан Пол Готие избира да облече Evian в замръзнали кристали

2010

Paul Smith

Сър Пол Смит прави първата смела цветна интерпретация на бутилката и продължава чак до капачките.

2011

Issey Miyake

Японската градина на Issey Miyake за Evian разцъфва с плисирани цветя през 2011-та.

2012

Courreges

Стилизираното цвете на френската икона Courreges се появява върху прозрачната бутилка Evian през 2012г. Това е първата бутилка с органично мастило, направена от 100% рециклируеми материали.

2013

Diane von Furstenberg

Даян вон Фюрстенберг изписва бутилката на Evian със своята мантра “Water is Life is Love is Life is Water is..” и сърце в специално създадено за дизайна червено.

2014

Elie Saab

“Исках да уважа наследството на Evian и да оставя своя стил върху бутилката, затова реших да направя прозрачен дизайн, през който се вижда чистотата на водата”, казва Ели Сааб за своята дантелена бутилка през 2014г.

2015

Kenzo

Оптически илюзии и зигзаг завладяват Evian като ураган с Kenzo.

2016

Alexander Wang

Черно-белият баркод на Алекзандър Уанг се отразява като вълна в чистата бутилка Evian през 2016г.

2017

Christian Lacroix

10 години по-късно Lacroix се завръщат с два нови дизайна за Evian, базирани на десена Paseo от колекция висша мода есен 2002 на френския моделиер. В розово или синьо, бутилките символизират преливащите нюанси на хоризонта по изгрев и залез.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]