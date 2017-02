Тиарата на Дунав от Карл Лагерфелд и Swarovski

Всяка година организаторите на Виенския бал и техните партньори от австрийската марка Swarovski канят международен дизайнер, който да създаде уникалната тиара за дебютантките на събитието. През 2017-та модната икона Карл Лагерфелд проектира Swarovski диадема, наречена “Красив син Дунав”. “Тази тиара е моето виждане на коронацията на река Дунав”, казва самият Карл Лагерфелд. Дизайнерът създава своето творение, което е съчетание от класически и модерни влияния, с педантична прецизност. Бижуто е изработено от комбинацията на 394 кристала Swarovski в прозрачни и сапфирени нюанси, и завършено с пет Swarovski перли.

Оригиналната скица на дизайнера се продаде за 13 000 евро на търг във Виена, а средствата са дарени за благотворителност.

„Ние сме изключително поласкани от сътрудничеството с Карл Лагерфелд при създаването на тазгодишната тиара. Компанията Swarovski и балът на операта имат дълга история, която може да се проследи чак до 50-те годни на 20 век. С толкова много споделени традиции и ценности е чудесно да продължаваме съвместната си работа.“, казва и Надя Сваровски. Тиарата е уникална, изящна, с неподвластна на времето естетика, специфична за Карл Лагерфелд. Визията – и особено меките извивки на вълнистия наниз от сини камъни – е вдъхновен от известния валс “Сини Дунав”, под звуците на който дебютантите демоснтрират за първи път своите танцови умения и откриват дансинга.

Дебютантките разчитат не само на експертизата на Кайзер Карл, но и на нежен грим от Guerlain.

“Прекрасно е, че Карл Лагерфелд проектира тиарата на дебютантките. Щастлив съм, че Мария Гросбауер (организатор на бала) неуморно работи над това сътрудничество а и горещо благодаря на Надя Сваровски, чийто личен ангажимент към тази идея спомогна тя да се превърне в реалност. Това е още едно, положително в международен аспект проявление, което за пореден път позиционира бала на Виенската опера, като изискан и класен празник на изкуствата.“, споделя Доминик Майер, директор на Виенската държавна опера.

