Сицилианската кухня на Dolce & Gabbana и Smeg

Dolce&Gabbana и Smeg се събират отново, за да представят невероятно пъстрата си колекция за кухнята. Sicily is My Love събира двете италиански марки за тази нетрадиционна колаборация. От тостера до кафемашината Доменико Долче и Стефано Габана ни гарантират възможно най-стилната закуска. Всеки от уредите на Dolce & Gabbana и Smeg е декориран с традиционни мотиви от фолклора на Сицилия като лимони, цъфнали кактуси и акантови листа. Колекцията Sicily is My Love очакваме в продажба от месец октомври.

А дотогава не пропускайте да си припомните и първата колаборация между Dolce & Gabbana и Smeg - ръчно рисуваните хладилници, които завладяха миналогодишното издание на Salone del Mobile в Милано.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)