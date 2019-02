Сбогом, Карл Лагерфелд! Острият език на една модна легенда

Карл Лагерфелд ни напусна на 85-годишна възраст, оставяйки след себе си огромно модно наследство. Дългогодишният креативен директор на Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld твори в продължение на повече от шест десетилетия и заслужено се нарежда сред най-великите дизайнери в историята. Кайзер Карл е еднакво прочут с разностранните си модни приключения и безстрашно честните си изказвания. Противоречив, болезнено откровен и винаги провокиращ да се замислим… Сбогуваме се с Карл Лагерфелд с един от най-запомнящите се щрихи на неговия образ: острият език на една истинска модна легенда. За Коко Шанел “Коко щеше да ненавижда това, което правя.” За младостта “Нищо не те прави по-стар от опитите да изглеждаш млад.”

За себе си

“Аз съм доста земен, просто не на тази земя.” За диетите “Спазването на диета е единствената игра, при която печелите, когато губите.” За доброто старо време “Не времето е старо, ти си стар. Мразя доброто старо време. Важното е, че днешният ден е добър.” За пижамите

“Всеки човек трябва да си ляга облечен така, сякаш го очаква романтична среща на вратата”.

За модните спектакли

“Аз съм моден нимфоман, който никога не може да достигне до оргазъм”.

За интелектуалците

“Мразя интелектуални разговори с интелектуалци, защото ми пука само за моето мнение”.

За прошката

“Прошката е твърде лесна. Мога да забравя от безразличие, но не и да простя. Предпочитам отмъщението”.

За селфитата

“Електронна мастурбация”.

За слънчевите си очила

“Те са моята бурка… Аз съм леко късоглед, а когато късогледите хора си махнат очилата, приличат на сладки малки кученца, които искат да бъдат осиновени”.

За суетата

“Суетата е най-здравословното нещо в живота”.

За децата

“Когато имаш пораснали деца, изглеждаш 100-годишен. Не искам това”.

За грозните хора

“Мразя грозни хора. Те са много депресиращи”.

За красивите хора

“Не харесвам стандартната красота. Няма красота без странност”.

За пенсионирането

“Защо трябва да спирам да работя? Ако го направя, ще умра и всичко ще приключи.”

За анцуга

“Той е знак за поражение. Загубил си контрол над живота си, затова си си купил един анцуг”.

За легендите

“Чувство за хумор и малко липса на уважение: от това има нужда, за да оцелее една легенда”.

За прекомерната работа в модата

“Не можем да говорим за страдание. Хората си купуват рокли, за да бъдат щастливи, не за да слушат за някой, който е страдал над парче тафта”.

За креативността

“Имам нещо като Алцхаймер по отношение на моята работа, което, мисля, е хубаво нещо. В днешно време твърде много хора помнят какво са направили. Просто го забравете и почнете отначало”.

За мечтите

“Когато бях млад мечтаех да стана карикатурист. Накрая успях да стана карикатура”.

