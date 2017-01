Пощенските марки Oscar de la Renta

Пощенската служба на САЩ почита легендарния моден дизайнер Оскар де ла Рента. През 2017-та година творчеството на покойния дизайнер ще достигне отново до целия свят под формата на пощенски марки. Общо 11 марки ще бъдат включени в колекцията в чест на Oscar de la Renta. Една от тях е черно-бял портрет на дизайнера от фотографите Инес и Винууд. Останалите 10 представят фрагменти от красивите модели на дизайнера – фатално червена фламенко рокля, разцъфващи флорални принтове или бродериите в злато и сребро, с които е известна модната къща.

Сред пощенските марки е и детайл от откриващия модел на Oscar de la Renta пролет-лято 2012.

Творчеството на Оскар де ла Рента не е единственото, запечатано под романтичната форма на пощенски марки. Разгледайте и пощенските марки на френските и британските пощи с Courreges, Castelbajac или Alexander McQueen.

