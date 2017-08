Полароидите на Анди Уорхол

Преди да има Instagram, имаше Уорхол! С това смело и абсолютно вярно послание Taschen ни представят книгата Andy Warhol – Polaroids. “Една снимка означава, че знам къде съм бил всяка минута. Затова снимам, това е визуален дневник”, казва Анди Уорхол. И това остава позицията му от 1958-ма до смъртта му през 1987-ма. Неговият поглед върху знаменитостите, запечатани от моментните щраквания на обектива, оформя значителна част от съвременната поп-култура. Неслучайно ще ни е приятно да добавим Andy Wahol – Polaroids към нашата масичка за кафе.

Полароидите на американския артист са отрязък не само от неговия светоглед, но и от този на прочутите творци в неговото съвремие. Все пак, не всеки от нас може да заснеме Ив Сен Лоран, Алфред Хичкок, Пеле, Мик Джагър, Грейс Джоунс и Карл Лагерфелд между другото… Освен известните приятели на Анди Уорхол, Polaroids ще ни разкрие и неговия усет към природната красота, невиждани автопортрети, култови заведения, любовници… Andy Wahol – Polaroids очакваме с нетърпение от издателство Taschen с началото на есенния сезон.

