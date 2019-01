Коледа с Chanel по Netflix: 7 days out

Точно за празничните дни Netflix ще подари на модните фенове един незабравим поглед в ателиетата на Chanel. Документалните серии 7 Days Out ще проследят едни от най-значимите световни събития 7 дни, преди да бъдат разкрити пред публика. Сред тях се нарежда дефилето висша мода на Chanel за пролет-лято 2018, киноложката изложба на Уестминстър, мисията Cassini на НАСА, конното надбягване Кентъки Дерби, League of Legends шампионат и откриването на обновения ресторант Eleven Madison Park. Първи завесата повдигат именно Chanel. Камерата следва креативния директор Карл Лагерфелд и всички талантливи ръце в ателиетата на френската централа.

Режисьорът Андрю Роси получава безпрецедентна възможност да види отблизо подготовката на спектакъла – от скицата върху белия лист до изумителните детайли на завършените haute couture творения. И така Netflix ще ни потопят в един час с Chanel на 31 Rue Cambon в Париж. 7 Days Out очакваме по Netflix от 21 декември 2018.

