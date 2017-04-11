Коктейли и хайвер с Faberge

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Faberge и Quaglino’s канят посетителите на Лондон на най-разточителния Великденски празник. Quaglino’s Mezzanine Bar ще посрещне поп-ъп бар, вдъхновен от водка и хайвер по руски. Гурме менюто е изцяло съчетано с великолепните ювелирни яйца на Faberge, с които марката е известна по цял свят.

Към празничното меню Quaglino’s създават и цветни сезонни коктейли. Техните изискани рецепти и визия са вдъхновени от иконичните бижутерийни колекции на FabergeHeritage, Rococo и Imperial. Великден с Faberge в Quaglino’s посреща гости от 7 до 21 април 2017г.

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