Коко Шанел: жената, която чете

“Животът, който водим, винаги е незначителен. Животът, за който мечтаем – в него е вечното съществуване, защото то продължава и след смъртта”. С тези думи на Коко Шанел започва една от най-интересните експозиции за гранд дамата на френската мода. Нейната мечта – модна къща Chanel, определено продължава да живее дълго след своята основателка. А Коко Шанел е жена, която не само мечтае. Тя е la femme qui lit – жената, която чете. Едноименната изложба във Венеция предизвиква Chanel да превърнат вдъхновението на Коко от книгите… в отделна книга. За да разберем как всички прочетени страници, всички срещи и приятелства с писатели, оформят модното огледало, с което Chanel ги отразява. Книгите, които изпълват парижкия апартамент на мадмоазел Шанел, впоследствие изпълват с фантазия и нейните колекции. Коко обича да търси невидимите нишки на историята от най-старите класики до своите съвременници Жан Кокто и Пиер Рьоверди. Последните дори й посвещават поеми и писма. Любопитно е да разберем, че тази желязна дама, прочута с острия си език, обича най-много да чете поезия. Но и че всичко прочетено ни носи бижута с комети, барокови или антични силуети, дори фасети от създаването на аромата-легенда Chanel No5… Coco Chanel – La Femme qui lit очакваме да разлистим с нетърпение от октомври 2017г.

ГАЛЕРИЯ

Снимки: Thierry Depagne/Chanel

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)