Кафе пауза с Ralph Lauren

След успеха на Polo Bar в Ню Йорк Ралф Лорън ни кани в Ralph’s Coffee & Bar Лондон. Чаша кафе, специален коктейл и вкусна храна очакват посетителите сред класическата обстановка с тъмно дърво и кожа. Като почитател на ездата дизайнерът внася множество акценти от своето хоби. Но най-вече търси отпускащата атмосфера. “Исках да предложим топло и приятелско място, където да можеш да седнеш уютно със семейство и приятели и да вдигнеш тост за специален момент”, споделя Ралф Лорън.

В менюто са намерили място семпли, но любими рецепти за закуска, свежи салати и сокове, както и сандвичи. Собствената бленда кафе на Ralph Lauren съжителства с топли и студени коктейли като Ralph’s Winter Punch и Ralph’s Evening Roast. Ralph’s Coffee & Bar е на адрес 173 Regent Street, Mayfair, Лондон.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)