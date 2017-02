Изкуство за хапване: Art Afternoon Tea

Лондон определено е мястото, което предлага най-запомнящия се следобеден чай. Британската традиция е все по-актуална, а модната индустрия наскоро празнува 10 години на своя Pret-a-Portea. Сега е време за следобеден чай на изкуствата - Art Afternoon Tea в хотела Rosewood. От януари в огледалния салон се сервира изтънчената селекция от сладки изкушения, посветени на Банкси, Марк Ротко, Деймиън Хърст, Александър Калдер и Яйои Кусама. Съвършените интерпретации на техните шедьоври в кулинарна форма са създадени от Марк Пъркинс, executive pastry chef.

Яйои Кусама

Деймиън Хърст

Александър Калдер

Banksy

Марк Ротко

“Вдъхнових се от открояващата се арт сцена на Лондон и от запленяващите съвременни и традиционни творби, които са изложени в Rosewood London. Идеята се разви от тук и отне много обмисляне върху кои жанрове искаме да се съсредоточим. Накрая избрахме модерното изуство, защото предлага толкова много интересни форми, цветове и дизайни”, споделя Пъркинс. Момичето с балоните на Банкси, точките на Кусама и Хърст, цветните блокове на Ротко и подвижните скулптури на Калдер се превръщат в съвсем ново приключение за сетивата. Art Afternoon Tea се сервира в Mirror Room, Rosewood Hotel London от 12 до 7 часа всеки ден със селекция розе от R de Ruinart.

