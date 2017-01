За или против? Кой ще облича Мелания Тръмп?

Новата първа дама на САЩ Мелания Тръмп е най-поляризиращата тема за модната индустрия. Ден преди встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като 45-тия президент на САЩ дрехите на неговата съпруга са обект на дискусия с участието нa всички американски дизайнери и голяма част от останалите им колеги. Темата кой ще облича Мелания Тръмп започна още на 17 ноември с отвореното писмо на Sophie Theallet. Дизайнерката, която редовно обличаше Мишел Обама, написа остро писмо, в което отказва да се асоциира с Мелания. „Като човек, който празнува и се бори за разнообразието, индивидуалните свободи и уважение за всички начини на живот, аз няма да участвам в обличането или да се асоциирам по какъвто и да е начин със следващата първа дама. Реториката на расизма, сексизма и ксенофобията в президентската кампания на съпруга й са несъвместими със споделените ценности, в които живеем. Насърчавам моите колеги дизайнери да направят същото“, казва Софи в писмото си в социалните мрежи. Това стартира нов политически дебат, но в модните среди, и принуди почти всички дизайнери да заемат позиция по въпроса.

Даян вон Фюрстенберг коментира пред WWD, че изборът на Доналд Тръмп вече е направен. „Мелания заслужава уважение като всяка първа дама преди нея. Нашата роля като част от модната индустрия е да популяризираме красотата, приобщаването и разнообразието. Всеки от нас трябва да е най-доброто, което може да бъде и да влияем чрез нашия пример“, допълва още дизайнерката.

Томи Хилфигер споделя мнението на Даян: „Мисля, че Мелания е много красива жена и всеки дизайнер трябва да бъде горд да я облича.“

Мелания Тръмп позира за Harper’s Bazaar 2016

Не така обаче мисли Марк Джейкъбс. „Нямам интерес да обличам Мелания Тръмп. Не съм виждал писмото на Sophie Theallet. Лично аз предпочитам да влагам енергията си в това да помагам на тези, които ще са ощетени от Доналд Тръмп и неговите поддръжници“.

Derek Lam споделя: „Въпреки че имам голям респект към политическите институции на САЩ намирам за трудно да се включа лично в обличането на новата първа дама. Предпочитам да концентрирам усилията си към по-честен и уважителен свят. Не познавам Мелания Тръмп лично, затова не искам коментарите ми да изглеждат като осъдителни за нейните лични ценности. Но наистина не се виждам като свързан с президенството на Тръмп“.

Филип Лим опитва не по-малко политически коректен отговор: „Като глобална марка гледаме да партнираме с жени и мъже, споделящи сходни ценности, желания и идеологии: разнообразие, справедливост, иновация. Казвайки това към момента нямаме връзка с г-жа Тръмп и лично аз не предвиждам развиване на такава под администрацията на Тръмп“.

Мелания Тръмп. Фотография: Douglas Freedman

Vera Wang смята, че като предишните първи дами Мелания би трябвало да подкрепя американските дизайнери, докато Cynthia Rowley може би най-трезво отбелязва, че няма как да забрани на Мелания да носи каквото тя реши.

В цялата тази какафония Мелания Тръмп избра да облече… Dolce&Gabbana в новогодишната нощ. Но със сигурност ще заложи на американска марка за встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Освен очевидните отпадащи избори, най-често спряганите варианти са класиката на Ralph Lauren или вечерните рокли на Zac Posen.

