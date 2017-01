За дрехите с любов: ароматен гардероб

Добрата грижа за дрехите не спира само до тяхното избиране и правилно почистване. Хубавият аромат вече е част от новото изкуство на съхранението. Запознайте се с нашите любими начини да внесем аромат в гардероба! Специално създадени, за да са напълно безопасни за тъканите, тези продукти са и допълнително бижу, което разкрасява чекмеджетата.

Diptyque и Antoinette Poisson създават разкошна ароматизирана хартия за съхранение. Антоанет е специалист по изработка и реставрация на домино хартия, използвана през 18-ти век за декорация на стени, мебели и книги. Тя избира мотива на двуцветните рози Rosa Mundi и тяхното опияняващо ухание. Комплектът от 4 ароматизирани листа е идеален за постилане на дъното на гардероба или в чекмеджетата. Ароматът се отделя деликатно в продължение на 7 месеца. DIPTYQUE

В България можете да откриете ароматна хартия от Dr. Vranjes. Комплектът съдържа 10 броя мека и деликатна хартия с избор между седем аромата: Ambra, Aria, Ginger Lime, Green Flowers, Lavanda Timo, Magnolia Orchidea или Terra. Колекцията за дома на Dr. Vranjes включва и неустоимите бисквитки за спално бельо – отделни, ароматни бели керамични дискове, които да поставите в гардероба си. PLMD

