Вкусните Коледни витрини на Bergdorf Goodman

Тази година Bergdorf Goodman празнуват 125 години на Пето авеню в Ню Йорк. И традиционните им Коледни витрини са още по-възхитително цветни! Дизайнерите наричат празничните дисплеи Bergdorf Goodies и ги посвещават на сладките изкушения. Шоколад, джинджифилови сладки или шарени бонбони надничат зад прозорците, но в най-пищния си и приказен вид. Фантазията на екипа никога не спира да ни изненадва: тази година виждаме полилей от френски макарони, перуки от захарен памук и робот за ванилов сладолед. Насладете се на захаросаната Коледа от Bergdorf Goodman в нашата галерия.

Фотография: Ricky Zehavi

ГАЛЕРИЯ

