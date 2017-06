Бижута и гурме: Bulgari x Bistrot Bagatelle

Bulgari и Bistrot Bagatelle ни черпят с визуално пиршество! Ювелирната марка гостува на шеф готвачите в дубайския ресторант, за да създадат заедно едно неповторимо меню. Независимо дали предпочитате блясъка на бижутата или апетитния вкус на сьомгата, срещата между Bulgari и Bistrot Bagatelle със сигурност ще ви вдъхнови.

Bulgari избират да представят своите най-известни колекции, като естествено змийските мотиви на Serpenti заемат централното място. Предястие, основно, десерт… Към всяка хапка откриваме и най-иконичните бижута на италианската марка. Bistrot Bagatelle е в The Fairmont Hotel, Дубай.

