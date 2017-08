200-те любими обувки на Manolo Blahnik

200 чифта от любимите обувки на самия Маноло Бланик ни разкриват The Art of Shoes. Експозицията в чест на Manolo Blahnik пътува от Милано, през Санкт Петербург до Прага, за да разкрие пъстроцветните творения на дизайнера, избрани лично от него за публиката. За 46 години в модния бизнес Manolo Blahnik създава едни от най-незабравимите силуети в обувките. Жизнени, екстравагантни и винаги модерни, те са като подпис за всяка носеща ги дама. От главната редакторка на Vogue US – Ана Уинтур, до поп звездата Риана чифт Manolo Blahnik носи необходимата доза уникалност и стил.

Експозицията The Art of Shoes е изложена в музея Kampa в Прага до 12 ноември 2017г. Следва спирка в родината на дизайнера – Испания, и по-специално в музея на декоративните изкуства в Мадрид до 12 март 2018. Последният музей, който ще приеме ретроспективната изложба за Manolo Blahnik е музеят на обувките BATA в Торонто, Канада, от 23 май 2018г до 9 януари 2019г.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]