Топ 3: модните филми на годината

През цялата година имаме повод за вълнение покрай филмовата индустрия, но най-интересен си остава погледът към любимите ни модни икони. 2017-та не ни разочарова, а ни носи три страхотни филма, с които да се потопим в историите на Маноло Бланик, Дрис Ван Нотен и Грейс Джоунс… Сервираме ви трейлърите и всичко необходимо, за да ги очаквате с нетърпение!

Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards

През септември историята на Manolo Blahnik ще дебютира в Ню Йорк. “Момчето, което правеше обувки за гущери” обещава да е толкова неповторим, колкото самия британски майстор на обувките. Ако съдим по трейлъра, няма да ни липсват суперлативи. Главната редакторка на Vogue US Анна Уинтур казва, че не помни време, в което не е носила обувките Manolo Blahnik. “Дори не гледам обувките на останалите”, отрязва тя в типичния си стил. “Той е кралят на обувките”, лаконична е Наоми Кембъл. Във филма, режисиран от Майкъл Робъртс, ще видим още Джон Галиано, Палома Пикасо и Риана. Но най-вече – ще се насладим на невероятното чувство за хумор на Маноло Бланик, и неговата освежаваща притеснителност пред камерата. “Не ставам за пред камера. Казах на Майкъл, че единственото ми условие, е да не бъда сниман твърде много. Предпочитам всички останали да говорят за мен, ако искат. Този филм е такъв, като документална лента през очите на други хора. Въпреки че и аз съм там. Отнася се за моята работа и за това кой съм аз. Отнася се до лични неща, въпреки че дори не знам какво може да се нарече лично в момента“, казва самият Маноло Бланик. Нямаме търпение!

Grace Jones: Bloodlight and Bami

Отново през септември, но на Филмовия фестивал в Торонто, очакваме неочакваното! Документалният филм за Грейс Джоунс - Grace Jones: Bloodlight and Bami, е енигматичен като музикалната и модна икона от Ямайка. Цели 10 години камерата следва Грейс и нейните превъплъщения, поставили основите на екстравагантното сценично присъствие. Дори днес 69-годишната звезда поставя грима си сама. Именно това е и избраният отрязък от нейния дългоочакван филм – Грейс поставя своята “маска” на фона на Pull Up to My Bumper. Въпреки че не ни разкрива почти нищо, Грейс отново е на гребена на вълната. Случайно или не, наскоро не сме виждали по-непринуден урок по грим за смразяващо ефектни скули!

Dries

Документалният филм за Дрис Ван Нотен следва скромния дизайнер за период от една календарна година. За един моделиер на неговото ниво, обаче, това се равнява на 4 колекции в Париж, безброй материи и часове в ателието, и прикованото внимание на целия моден свят. Кръстена простичко Dries, лентата е налична в iTunes и на driesfilm.com и ще допадне на тези от вас, които искат да се потопят в трудоемкия дизайнерски процес. Режисьорът Reiner Holzemer няма да разочарова почитателите на Dries Van Noten – очакват ви стотици разкошни кадри на уникалните бродерии и десени на дизайнера!

