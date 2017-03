Сватбените еспадрили на Castaner

Castaner празнуват своя 90-ти рожден ден със специална колекция от иконичните си еспадрили. Марката представя сватбени чифтове, предназначени за големия ден на булките. Ръчно изработените модели на Castaner съчетават еспарто и памук за възможно най-олекотените еспадрили. Решени в класическото бяло, шампанско или нежно розово, това са първите сватбени модели в историята на марката.

Castaner се вдъхновяват от модни икони като Грейс Кели, Бриджит Бардо и Джаки Кенеди, които доказват, че еспадрилите винаги могат да бъдат и елегантни. Първата сватбена колекция от марката за сезон пролет-лято 2017 вече е в продажба в магазините на Castaner и онлайн.

ГАЛЕРИЯ

