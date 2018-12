Обувките на бижутера с Aquazzura

Aquazzura кани 5 дизайнерки на бижута, за да създадат уникална капсулна колекция обувки. Сексапилните модели на марката са преобразени в изражения на благородни метали и скъпоценни камъни. Можем да кажем, че това са едни красиви хибриди между бижутата и обувките. Anna Khouri, Anissa Kermiche, Eugenie, Noor Fares и Sabine Getty създават оригиналните чифтове с помощта на създателя на Aquazzura – Едгардо Осорио. “Всяка от тях е не само дизайнер, на когото се възхищавам, но и приятел и жена, на чийто стил се възхищавам. Създаването на моделите така, че да свържем света на бижутата и обувките беше завладяващо преживяване. Всяка обувка е уникална като жената, която я е вдъхновила”, споделя дизайнерът. Капсулната колекция на Aquazzura е налична ексклузивно в Net-a-Porter от 19 ноември.

