Доза обувки: 10 години Altuzarra

Altuzarra празнува 10 години на модната сцена с уникална капсулна колекция. С помощта на 10 от своите приятели и колаборатори, Джоузеф Алтузара ни представя “The One That Got Away”. Дамите в проекта избират по един модел от всички колекции на марката досега – моделът, който по някаква причина не са успели да притежават. “Всички жени, които поканихме, въплъщават жената Altuzarra. Те са секси, уверени, силни и властни. Това бе много специален проект за мен, защото ми даде възможността да погледна назад към последните 10 години през очите на 10 от най-близките ми приятелки и музи”, споделя дизайнерът.

И за нас е любопитно да видим какво избират Карин Ройтфелд, Еван Рейчъл Ууд, Каролин Иса, Джена Лайънс и всички 10 музи на Altuzarra. Колекцията “The One That Got Away” е налична онлайн през февруари на сайта на марката и MyTheresa.com.

