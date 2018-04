Sofia Restaurant Week: хапваме пролетно в 29 ресторанта

Съвсем скоро очакваме четвъртото издание на Sofia Restaurant Week. Фестивалът на софийските ресторанти и кулинарни изкушения ще се проведе от 5 до 13 май 2018 г. и тази година включва вече 29 ресторанта, в които ще се насладим на изненади и гурме експерименти. Акценти ще бъдат пролетните свежи зеленчуци, специалитетите с агнешко месо, както и гурме експериментите и авторската кухня.

За първи път вкусното столично събитие ще се проведе в рамките на 9 дни, вместо досегашните 7. Отзивите на самите участници са показали, че е почти невъзможно в рамките на седмица да бъдат посетени всички любими техни ресторанти. Sofia Restaurant Week – Пролет 2018 ще ни запознае с 6 нови подбрани места, като 23 от ресторантите са били включени и в предишни издания и са получили високи оценки от посетителите. Шеф готвачите на кулинарните дестинации на Фестивала предлагат по две специални тристепенни менюта, подготвени с много фантазия и любов. Акценти ще бъдат пролетните свежи зеленчуци, специалитетите с агнешко месо, както и гурме експериментите и авторската кухня. Куверт за тристепенно меню е с фиксирана цена от 29 лв., без напитки. В Iv by Chef Evropeisky и The Restaurant можете да се насладите на неповторимото съчетание на стилна атмосфера и балансирани и свежи, вдъхновяващи кулинарни шедьоври. Разнообразието от неповторими европейски ястия е богато представена в менютата, селектирани от ресторантите Cactus, Ventana, Social Café Bar and Kitchen, Пушкинъ, 33 Gastronauts, Talents, Табиет и Tempero.

Rose Restaurant and Pizza, Морино, както и Spaghetti Company, а за хората които не правят компромис с избора на вино, горещо препоръчваме Grape Central, Vino & Tapas и Barrique. Вдъхновението на традиционната френска кухня и готвене чрез метода sous vide ще намерите във VACUUM, а гръцката кулинария е представена в новооткрития ресторант Akrogiali. Магията на азиатската кухня ще ви завладее в Edo Sushi Vitosha, Royal Thai и Hamachi-ni. За привържениците на италианската кулинария, насочваме вниманието към ресторантите, както и, а за хората които не правят компромис с избора на вино, горещо препоръчваме. Вдъхновението на традиционната френска кухня и готвене чрез метода sous vide ще намерите във, а гръцката кулинария е представена в новооткрития ресторант. Магията на азиатската кухня ще ви завладее в Любителите на риба и стекове на жар ще намерят интригуващи кулинарни предложения в Ascua, а истинските ценители на сезонната кухня ще я намерят в ресторанти Щастливото прасе, Багри и Auber gine. Фестивалът намира път и към любителите на веган и гурме кухнята, чрез сезонната растителна храна, сервирана в интериор от естествени материали в ресторант Soul Kitchen. Любителите на кулинарните интерпретации на традиционната кухня в модерна атмосфера ще я намерят в ресторант Grozd. Колорит в семейството на Sofia Restaurant Week внасят и изкушенията на индийската кухня в Kohinoor и арменския ресторант Egur Egur. Регистрацията за Sofia Restaurant Week стартира в събота, 28.05.2018 г., като за някои от по-интересните ресторанти се очаква местата да бъдат запълнени още през първите два дни.

