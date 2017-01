Еднорози под дъгата: лаковете Loubichrome

Сред лаковете на Christian Louboutin вече има и еднорози! Френският дизайнер представя колекцията Loubichrome – фантазия от три мини цвята в иридесцентен хром. Завършени със заострен цветен “рог”, Loubichrome са истинско удоволствие не само за маникюра, но и за настроение на дамската тоалетка. Жълто, червено или лилаво с изключителен блясък съставят дъгата на Christian Louboutin. Цветът се нанася лесно и гладко с помощта на триъгълната четка, а формулата е създадена без формалдехид, толуен и DBP.

Christian Louboutin Loubichrome е лимитирана изненада за новата година – под номер едно е искрящото жълто, номер две е червената мандарина, а номер три – виолетовият хром. Колекцията вече е налична в продажба онлайн на сайта на марката и Net-a-Porter.

