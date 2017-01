YSL и градът: пролетните грим тенденции

За пролет 2017, YSL Beauty представя своята колекция грим: Улицата и аз. Най-новите тенденции в макиажа и вибрантните цветове на марката предлагат да се потопим в красиви експерименти с грима, вдъхновен от градската среда. Вдъхновен от Baby Doll Kiss & Blush устни и скули, сега в центъра на сцената застава нов член на семейството. Двoйният стик среща два цвята, закачливи и енигматични, които могат да се използват поотделно или да се смесят заедно в компактен балсам, който се плъзга леко по устните, скулите, или и двете.

N°1 от Marrakech до Paris – най-светлият корал, най-наситената фуксия.

N°3 от Cute до Devilish – нежен корал, топъл, плътен портокал.

N°4 от Me до You – нежно бледо розово, съчетано с червеникаво розово.

N°5 от Darling до Hottie – избухва в неоново розово или преминава в малиново червено.

N°6 от Prude до Nude – телесно розово се смесва с телесно кафяво.

N°7 от Mild до Spicy – черешово червено, което прелива в тъмновиолетово-кафяво.

I have a blush on you!

Палитра, скрита в дизайна на тухлена стена и посланието караш ме да се изчервявам! Тази класическа златна компактна палитра в оранжево съдържа перфектния руж за младежки и енергичен тен.

THE EYES HAVE “IT”

Улавяйки цветовете на улицата – от графитеното сиво поп-арт розовото и оранжевото – кутията на Couture Palette Collector подсказва, че ще заплени градския художник. Блестящо бледо розово за придаване на светлина под веждата; плътно сиво за очертаване на очите или опушен грим; блясък в оранжево и два розови цвята имитират палитрата на нощния градски пейзаж.

Две нови ограничени серии на иконичните моливи Dessin du Regard превръщат всекиго в художник. Един молив, два цвята, един уникален апликатор за подчертаване на линията, опушване и смесване където е нужно. Нанесете всеки цвят от лимитираната серия самостоятелно или в комбинация; създайте наситен плътен моно-цвят или създайте хармония с розово и тъмно градско антрацитено.

Четири нови пролетни цвята за устните, вдъхновени от светлите графични градски цветове, стават част от признатата колекция Rouge Volupté Shine.

N°57 in Rouge Spencer – розово-червено

N°58 in Orange Tournon – силно грабващо оранжево

N°59 in Fuchsia Jumpsuit – поп-арт розово

N°60 in Rose Marceau – искра от корал

Контрастните цветове на града оживяват като върху ноктите в два лимитирани нюанса: оранжевото, вдъхновено от стрийт арта; и градското асфалтово сиво, цвят, който е навсякъде около нас, но едва ли толкова красив като този.

N°81 in Vandal Orange – артистичен нюанс на оранжево.

N°82 in Asphalt Grey – шикозен нюанс на градско сиво.

N°80 in Blanc Party - незаменимото и озаряващо бяло е основният цвят на маникюра YSL през пролетта.

