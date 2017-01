Tom Ford Lips & Boys: епизод 3

“Обожавам жена в мъжки костюм. Защо да няма и червило с име на мъж?” Едва ли има нужда Том Форд да ни задава този въпрос – изключително успешната му колекция Lips & Boys вече има трети епизод с нови 25 цвята. Червилата с мъжки имена идват в три финиша: мат, крем и металик в очарователните малки гилзи за вечерната чанта. Специалните пигменти на Lips & Boys доставят жив и наситен цвят като червилата могат да се наслагват за още по-ефектна визия.

Трети епизод от Lips & Boys на Tom Ford се присъединява към останалите 50 червила от колекцията – една наистина впечатляващо разнообразна палитра. Не пропускайте и видеото на марката с участието на топмодела Мика Арганараз.

ГАЛЕРИЯ

