Nars и цветовете на пролетта

Nars представят цветовете на пролетния грим в своята Color колекция за пролет 2017. Франсоа Нарс и екипът му познават добре тенденциите в макиажа и не се страхуват да ги налагат. Затова и цветната колекция е по-скоро това, което очакваме от цветовете и грима в модерното ни ежедневие. Полуматови или сатенени цветове за устните, натуралната бежова гама със слънчеви отблясъци и следа от тюркоаз – това е рецептата за красивата пролет на Nars.

Перфектната основа е подпомогната от новите нюанси на Soft Matte Complete Concealer. Velvet Shadow Stick добавят златни, виолетови и тюркоазени акценти в гамата на кадифените стикове сенки. Пълната колекция за пролет 2017 от Nars е налична от януари на NarsCosmetics.com

