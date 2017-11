Esthederm Intensive: дермо молекули за кожата

Esthederm представят най-новата си колекция грижа за кожата – Intensive. Френските специалисти създават богата колекция от персонализирани дермо молекули в оптимална дозировка за бързи и дълготрайни резултати върху признаците на стареене на кожата. Esthederm селектират молекули, използвани в естетичната дерматология, за бързо и ефикасно действие при основните дисбаланси на кожата и признаците на стареене. Те намират и съвършената концентрация на молекулите, за да се постигне ефективност в съчетание с оптимален толеранс.

А ето кои са и супергероите за кожата на Esthederm:

• ХИАЛУРОН

Бръчки, фини линии, интензивна дехидратация. Esthederm използват комбинация от 3 форми на силно пречистена хиалуронова киселина в хиалуроновата терапия за хидратация и интензивния хиалуронов крем от колекцията Intensive.

• РЕТИНОЛ

Дълбоки бръчки, фотостареене. Intensive серумът с ретинол е идеален за програма “нова кожа” през зимата, следващ прекомерно излагане на слънце. 0,3 % чист ретинол в комбинация с масла от ливадина, папирус и кайсиеви ядки доставя видим анти-ейджинг ефект, изравнен и сияен тен.

• АНА ПИЛИНГ

Неравномерен микро релеф, разширени пори, липса на блясък. Intensive AHA Peel терапията на Esthederm е с концентрация 12%, пречиства повърхността на кожата, тенът е сияен, а несъвършенствата са намалени.

• СПИРУЛИНА

Признаци на умора, загуба на жизненост и блясък. Спирулината, активната съставка на този Intensive серум, съдържа над 220 хранителни вещества. Този уникален хранителен енергиен концентрат подсилва жизнеността и сиянието на всяка възраст и е особено подходящ за интензивна терапия между сезоните.

• ВИТАМИН E2

Оксидативен стрес, реактивна и хиперчувствителна кожа. Intensive серумът на Esthederm с Витамин Е2 е подходящ при признаци на стареене, индуцирано от околната среда (UV лъчи, тютюнопушене, замърсяване, стрес, външни фактори, отговорни за преждевременно стареене и кожна хиперреактивност). Подходяща терапия и при общо зачервяване, реактивна кожа и като антиоксидантна програма през лятото.

• ПРОПОЛИС

За склонната към акне и несъвършенства кожа се грижат забележителните пречистващи, антисептични и успокояващи свойства на прополиса.

