Dior Addict Lacquer Stick с Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс ни представя най-новата изненада от грима Dior – Dior Addict Lacquer Stick. Това е първият лак стик за устни от френската марка – наполовина лак и наполовина червило. Формулата революционизира цвета, трансформирайки го в лаков и в същото време лесен за носене блясък. “За това ново поколение на лакове, исках комфорта от хидратиращия балсам без компромис с интензитета на цвета и блясъка. Цялата тази красота, съдържаща се в един стик: нашият Dior Addict Lacquer Stick.”, казва Питър Филипс, творчески директор грим на Dior.

ЦВЕТОВЕТЕ

Изключителното проявяване на цветовете на това ново поколение лакове за устни вдъхновява Питър Филипс да създаде 4-те цветни тенденции на сезона: Pastel (пастелни), Neon (неонови), Classic (класически) и Wild (щури), вдъхновен от емблематични места в Ел Ей, окъпани в слънцето на Западното крайбрежие. Благодарение на 44% по-прозрачната база, която увеличава силата на пигментите, цветната палитра разкрива 18 цветни творения, отличаващи се с изненадващ интензитет и сияние, от най-експерименталните до най-безвремевите класически нюанси.

Pastel – бяло, примесено с розови, лавандулови, коралови и прасковени пигменти извикват асоциации с калифорнийските пощенски картички от 50те, сърфирайк от Сън Вали, до Палм Бийч и Мелроуз.

Neon – искрящ спектър, наситен със сияйност, която черпи своята енергия от сърцето на Града на ангелите, с електрическо червено Hot Spot, експлозивно розово Bubble и дръзката фуксия Sassy, за една палитра, която излъчва нео-свежест.

Classic – елегантни и вечни червени цветове като от червения килим: от бунтарския дух в Indie Rose, до парти момичето в Club, или харизматична звезда от екрана в Hollywood Red.

Wild – новите неутрални нюд и кафяви цветове, които флиртуват с грънджа, шоколадови и лилави с въздействащи имена като Underground, Sulfurous и Poisonous.

Дженифър Лорънс е заснета с червения нюанс Turn me Dior, фотография – Дейвид Симс.

ГАЛЕРИЯ

