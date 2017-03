Chanel Ombre Premiere с Кристен Стюарт

Chanel представят фантастичните цветове на сенките за очи Chanel Ombre Premiere Eyes. Наситените нюанси са избрани за пролет-лято 2017 от грим директора на марката Лучия Пика. Индивидуалните импресии са в смели цветове като жълто, виолетово и синьо, метални отблясъци на сребърно сиво, бронз и класическото черно. Кремообразната текстура, топяща се върху клепачите, е подсилена с перлен ефект за преливащ се финиш в един-единствен нюанс.

Лице на колекцията Chanel Ombre Premiere Eyes е Кристен Стюарт. Актрисата, която е посланик на френската марка от 2014-та, е преобразена в три грим визии с новите сенки. Рокендрол стила от Chanel за пролет-лято 2017 определено не се страхува да направи послание с един-единствен, преобразяващ цвят!

