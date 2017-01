Burberry Liquid Lip Velvet: кадифе за устни

Burberry дават старт на новата година с кадифени целувки! Новата линия на марката Liquid Lip Velvet ни носи съвършената формула на течно матово червило. Изключително нежната кремообразна текстура е причина новите червила на Burberry да носят името Liquid Lip Velvet – те са като истинско течно кадифе за устните. Модерната гама от нюанси включва общо 14 цвята – от най-нежното розово до фаталното милитъри червено. Burberry избират за свое лице една от звездите на младото поколение – Айрис Лоу.

16-годишната дъщеря на актьора Джъд Лоу е лично избрана от креативния директор на марката – Кристофър Бейли. Не пропускайте трансформациите на Айрис с цветовете Liquid Lip Velvet от Burberry. Новата колекция матови червила е в продажба от януари 2017г на сайта на британската марка.

