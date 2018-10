Backtalk: палитрата за всичко от Urban Decay

Трудно е след изключително успешен продукт да направиш втори такъв. След своята легендарна Naked палитра, мислим, че Urban Decay го направиха отново с новата Backtalk! 8 цвята за очи и 4 координиращи се нюанса на руж и хайлайтър в едно създават must have палитрата на марката. Телесни, меки черешови и нежно розови – нюансите на сенките са специално подбрани, за да отиват на всеки тон на кожата. И ни дават възможност да експериментираме с тях в сух и мокър вариант. Urban Decay подсилват всички пигменти с Pigment Infusion System™ за кадифени цветове, лесни за преливане, които остават богато наситени и дълготрайни. За феновете на Urban Decay не е трудно да се досетят и откъде идва вдъхновението за новата палитра – името Backtalk е като продължение на култовите червила Vice Lipstick Backtalk.

