25 съвета: как да ползваме YSL Touche Eclat?

През 2017-та вълшебната озаряваща писалка на YSL – Touche Eclat, става на 25 години! Тази истинска бюти икона е един от първите илюминиращи продукти в козметичната индустрия – с няколко докосвания формулата освежава кожата и прикрива нейните несъвършенства. За рождения ден на своя звезден продукт Yves Saint Laurent ни предлагат цели 25 видео съвета как да използваме Touche Eclat за най-добри резултати.

Озаряване, туширане на несъвършенствата, контуриране на лицето – не е случайно, че за 1 минута по света се купуват 6 Touche Eclat! Ето ги и 25-те видео съвета на френската марка в чест на 25 години Touche Eclat!

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (1 vote cast)