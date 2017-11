Революцията на Джонатан Андерсън в Loewe не спира с всеки следващ сезон. Откакто креативният директор на марката се съюзи с фотографския поглед на Стивън Майзел се наслаждаваме на все по-необикновени и необясними визии. Плодовата експлозия на Loewe за пролет-лято 2018 не прави изключение.

Кадрите с екзотични плодове и техния съответстващ грим предизвикаха серия от въпроси. Дали Loewe подготвят beauty линия? Дали следва нов аромат след дебютния миналата година? Но най-вече – дали всичко това има значение? Или просто креативното дуо на Андерсън и Майзел не спира да прави експерименти, които безкрайно завладяват погледа!

ГАЛЕРИЯ

