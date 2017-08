Мечета и грим: Moschino x Sephora

Игривата натура на Moschino се среща с бюти експертизата на Sephora! А резултатът са първите мечки, които искаме върху тоалетката си… Мечето на Moschino е избрано за “лице” и силует на колекцията, в която ще открием всичко необходимо за поп-арт експлозия от италианската марка. Неустоими палитри със сенки за очи и наситени глосове за устните подсказват, че и тук Moschino ни предизвикват да се забавляваме. И ни дават всичко необходимо от цветове и текстури до финиши… Към колекцията със Sephora има дори четки за грим и маска за сън, разбира се – с мечето на Moschino.

