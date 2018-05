Красиви и по време на спорт: новата колекция Clinique FIT

Упражнението е съществена част от съвременния ни живот, а Clinique за първи път създават продукти, които тренират толкова усърдно, колкото и ние. Устойчив на пот грим, който превъзхожда блясъка и позволява на кожата да диша. Охлаждащи кърпи за тяло, които почистват и освежават. И 24-часовата спирала, която остава … точно там, където трябва да се използва. Ето ги и новите играчи на Clinique, които ще ни последват в залата или под слънцето!

По време на тренировката…

1. Workout Makeup SPF40

Препоръчителна цена: 60лв

Леко до средно покривен фон дьо тен, който осигурява защита от слънчевите лъчи с фактор SPF4o, контролира омазняването и придава фин-но-съвършен вид, който остава на тренировката и след това.

+ Устойчив на влага и пот

+ Високо ниво SPF и за тренировки навън

+ 12 часа издържливост

+ Без мазнини

2. Workout Face+Body Hydrating Spray

Препоръчителна цена: 35лв

Перфектно удобен за носене в сака за фитнес, ще се влюбите в този спрей, който утолява жаждата на кожата с хамамелис, салвия и трехалоза. Страхотен за събуждане, тренировка, излизане вечер или борба. Оставяйки лицето и тялото меки, в комфорт, без омазняване.

За всички типове кожа.

+ Моментално хидратира и освежава

+ Офтамологично тестван

+ Без мазнини

3. Workout 24-Hour Mascara

Препоръчителна цена: 50лв

Дълготрайна спирала, която доставя по-дълги и по-плътни мигли, без да се размзва или рони за пълни 24 часа. Миглите са меки и подвижни, блгоадарение на омекотяващо масло от жожоба. Офтамологично тествана, премахва се само с топла вода. За всички типове кожа.

+ Устойчива на пот и влага

+ Увеличава обема на миглите с до 101%

+ Устойчива на размазване до 24 часа

И след тренировката…

4. Post-Workout Neutralizing Face Powder

Препоръчителна цена: 60лв

Лека, коригираща цветна пудра, която мигновено успокоява зачервената кожа с екстракт от Magnolia Grandiflora Bark Extract. Свеж завършек на трудна тренировка, с безопасна за фитнеса, on-the-go опаковка. Подходяща е за всички типове кожа.

+ Моментално коригира видими зачервявания

+ Абсорбира омазняването

+ Успокоява кожата

5. Post-Workout Mattifying Moisturizer

Препоръчителна цена: 57лв

Блестете в играта, не в Т-зоната. Всекидневен мултифункционален гел-лосион, който използва Силика за минимизиране излишното омазняване и възстановява изгубената влага от тренировки, докато оставя копринено, меко на допир усещане. За всички типове кожа.

+ 8 часов контрол на омазняване и лъщене

+ Хидратира и матира

+ Без мазнини

6. Post-Workout Face + Body Cleansing Swipes

Препоръчителна цена: 33лв

Освежаващите почистващи кърпички за лице и тяло премахват нечистотии и омазняване, които могат да доведат до запушени пори. За всички типове кожа.

+ Премахват излишното омазняване

+ Моментално освежават, омекотяват и хидратират

Clinique FIT търсете от април

