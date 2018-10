Когато модата срещне грима! L’Oreal Paris x Isabel Marant

L’Oreal Paris ни изненадват с френски привкус върху устните с помощта на самата Изабел Маран! L’Oreal Paris x Isabel Marant е новата гореща колаборация в грима, която нямаме търпение да изпробваме. Най-желаните цветове за устните идват в колекцията Most Wanted и шестте червила Smile. Те носят много любопитни имена – комбинация от любими парижки места за дизайнерката и символите на дивия запад. Така се раждат ярко червеното Pigalle Western или нежно розовото Bastille Whistle.

Формулата на Smile на L’Oreal Paris x Isabel Marant е базирана на класиката от L’Oreal – най-продаваното червило в света Color Riche.

“Благодарение на широката гама от нюанси и подтонове колекция Smile от легендарните червила Color Riche от L’Oreal Paris се адаптира към всеки цвят на кожата. Така всяка жена е готова за действие с моменталния ефект на парижанската елегантност”, Вал Гарланд, глобален гримьор на L’Oreal Paris.

Червилата Smile на L’Oreal Paris x Isabel Marant ще откриете в търговската мрежа от края на месец октомври.

Препоръчителна цена: 23,99лв

ГАЛЕРИЯ

Снимки: L’Oreal Paris

