Гримът на есен 2018: Lancôme x Proenza Schouler

Lancôme превръща в традиция ежегодния избор на дизайнер за сътрудничество за всяка нова колекция, която комбинира козметика и мода. През 2018 Lancôme посрещат уникалните цветни комбинации на Proenza Schouler! Иконата на съвременната мода, Проенца Шулер, е основана от американските дизайнери Джак МакКоло и Лазаро Хернандез. Духът на Проенца Шулер се обединява с този на Lancôme. Свързва ги умението да намират връзката между изкуството и модата.

Двете марки споделят визията за женствеността – креативна и със свободен дух. Също както жената на Lancôme, жената на Проенца Шулер е много съвременна – многолика и многообразна, сериозна в един миг и закачлива в следващия. Тя има собствен нюх за стил – тя е индивидуална. Нито прекалено сложна, нито незабелязана, тя обича контрастите: лукс и ежедневие, познато и непознато.

Изкуството на цвета

“Силна, графична, многоцветна…” Така Джак МакКоло и Лазаро Хернандез описват своята колекция за Lancôme. Вдъхновени от “Цвета, в цялата му сила и величие, търсехме силни нюанси и ярки багри. Потопихме се в творбите на художници като Елсуърт Кели и Кармен Ерера с отличителен модерен подход към цвета и формите.”

МакКоло и Хернандез започват с адаптация на утвърдената емблема за марката – розата. Обновена, преосмислена и обагрена в цвят фуксия, оранжево и светло синьо, розата се трансформира в почти абстрактна геометрична версия на оригиналното цвете. Колекцията изниква пред обектива на преобразената роза.

Звездни продукти

Палитра сенки за очи Chroma

Палитрата сенки за очи Chroma е с 10 цвята, живи и многообразни нюанси. Наситена с цветове, дава възможност за създаване на модерен опушен грим и изразен силен цвят. Палитрата е в опаковка с гравирана роза в две гами: студена хармония (Cold Chroma) натурални цветове, цветно розово, мастилено синьо и неутрално сиво, и топла хармония (Warm Chroma) на бурундско, медно, розов прах, златно кафяво и дълбоко синьо.

Червило L’Absolu Rouge Chroma

Проенца Шулер преобразява иконичното червило на Lancôme L’Absolu Rouge – в четири отличителни цвята: два матови с кадифен завършек в оранжево и тъмночервено, и два блестящи нюанса на светлочервено.

Мек хайлайтър Chroma

Доколкото гримът се променя за всяко шоу на Проенца Шулер това, което остава непроменено, е свежият и лъчист тен. За постигане на подобна перфектност в помощ е финият шанжанен мек хайлайтър, който за секунди озарява кожата и я прави безупречна с блясък на слънчева целувка и й придава натурален вид на “гримирана без грим”.

Продукти от първа необходимост

Kajal Duo Chroma молив за устни

Kajal молив за устни има апликатор с два края: единият е молив за устни и ултраматово червило, а другият е сатенен блясък. Предлага се в четири цвята – червено, оранжево, натурално кафяво и натурално розово, като двете консистенции лесно могат да се нанасят, за ежедневно червило или впечатляващ графичен дизайн.

Омбре Hypnôse Kajal Chroma Този продукт 4 в 1 дава възможност за лесно създаване на изразителен поглед. Матовата кремообразна формула на Ombre Hypnôse Kajal Chroma може да се използва като молив за очи или лайнер, както и като сенки за лесно създаване на опушен грим или ясен цвят. Ombre Hypnôse Kajal Chroma се предлага в четири наситени цвята – черно, сиво, кафяво и петролено синьо. Le Vernis

В същия многообразен дух като останалата част от колекцията, четирите цвята на лака за нокти дават възможност за всякаква визия. Палитрата варира от меко натурално до тъмно сиво, от цвят капучино до розов хибискус. Le Vernis е създаден с устойчивата формула за лак за нокти на Lancôme.













