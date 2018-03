Градският защитник на кожата: Esthederm City Protect

Здравата и защитена кожа е първата ни стъпка в грижата за красотата. Но в градски условия това е задача с повишена трудност. Новият ни любим помощник е спреят City Protect от Esthederm. В златния флакон се крие една освежаваща aнтиоксидантна стъпка, която предпазва с активна бариера кожата от стреса в градски условия. Това означава, че излизаме навън защитени от слънчевата светлина и замърсяването.

Esthederm City Protect

Защитен спрей за градски условия 100ml – 79лв

Открийте в аптеките или на Esthederm.bg

City Protect подсилва и естествените защитни функции на кожата за по-добър контрол на фотостареенето с Global Cellular Protection – патентована технология за защита на вътрешноклетъчно ниво. Този уникален патент на Esthederm има няколко полезни действия:

- Предотвратява стареенето на кожата и неравномерния тен, провокирани от агресивните фактори на околната среда.

- Неутрализира свободните радикали и предпазва клетъчната ДНК.

- Противодейства на факторите, които разрушават колагена и по този начин забавя появата на бръчки и липсата на плътност.

- Предпазва и подобрява естествената защита на кожата срещу стреса в градски условия и слънчевата светлина.

Как да използвате City Protect:

Напръскайте върху лицето и косата от разстояние 20 см. Ускорете проникването на продукта, като използвате леки потупващи движения. Можете да използвате по всяко време на деня, в комбинация с обичайните продукти, които използвате, както и върху грим за по-добро фиксиране. City Protect може да се използва за лице, тяло и коса.

