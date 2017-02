Анджелина Джоли е новото лице на Guerlain и новия дамски аромат Mon Guerlain. Холивудската звезда е вдъхновението за композицията – както винаги Guerlain създават своите ухания с “нотки на жена”. “Ние създаваме парфюми за жените, на които се възхищаваме”, казва Жак Герлен, създател на иконични аромати като Shalimar и Mitsouko. През 2017-та неговия наследник Тиери Васер, майстор-парфюмерист на Guerlain, избира Анджелина за жената зад Mon Guerlain. Актрисата и посланик на ООН избира внимателно новата си рекламна роля – по традиция нейният хонорар ще бъде дарен за благотворителност.

Но Анджелина също избира Guerlain и заради своите детски спомени, когато майка й използва пудрата на марката. Нотките на виолетки и роза остават в съзнанието на звездата и завинаги я свързват с Guerlain. Първите визии на Mon Guerlain с Анджелина Джоли вече са факт – завладяващи черно-бели кадри от фотографа Том Мънро. С опияняващи нотки на ванилия, жасмин и лавандула, новият пролетен аромат е свежа ориенталска композиция.

