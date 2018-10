Girls Can Do Anything: ароматна революция от Zadig & Voltaire

Безгрижно изхвърли конвенционалното през прозореца.

Бъди себе си с цялото си сърце, освобождавайки духа и тялото си.

Преобърни установения ред и изненадай.

Еуфорично се осмели на неочакваното.

Умножи изживяванията.

Сливайки предполагаемото мъжествено и перфектно женственото.

Карай скейтборд на тънки токчета. Боксирай се с грацията на балерина.

Танцувай на уличната лампа по средата на улицата.

Момичетата могат всичко в новото ароматно послание на Zadig & Voltaire. Girls Can Do Anything е еднакво на мястото си от родния Париж, през Ню Йорк до София. Защото той принадлежи на смелото момиче и носи нейните авантюристични нотки със себе си.

“Жената Zadig е лежерна, елегантна и модерна. Тя е свободна, разчита на себе си и носи стил, който е рок, oversize и нестандартен. Тя преоткрива мъжки дрехи за себе си, като мотористко яке върху копринена рокля и чифт ботуши. На тази муза, с нейния неповторим стил аз посветих един фужерен, архетипно мъжки аромат, който пресъздадох за нея. Финалният резултат е крайно женствен”, казва парфюмеристът Куентин Биш.

Какво означава това?

Нова фасета на мъжката икона в парфюмерията е разкрита, нахално феминизирана. Това е парфюм на контрасти. Последователно ярък и мек, догарящ и топъл. Осмелете се на свръхдоза амброксан в дамски аромат. Смесете дръзкия фужер и деликатността на дуото круша/зърна тонка. Подчертайте ванилията с инфузия от мускуси. Този нов фужер, макар и лишен от обичайната лавандула, притежава всички характеристики на вида си: ярък и интензивен дъбов мъх, кремообразна тонка и здравец, адаптиран с поразителна роза и подсилен от дъх на алдехиди, чисти и сливащи се.

Жизнерадостната връхна нотка е с втъкан елегантен бергамот, сочна круша и успокояващ портокалов цвят. Шлейфът, включващ кремообразни нотки сандалово дърво, пудрен амброксид, зърна тонка с аромат на бадеми и копринено бели мускуси, заключва всичко това в един вкусен пашкул.

Този концентрат на хумор, оптимизъм, енергия, необуздана женственост е затворен в кристално прозрачен обект, вдъхновен от бутилките вода, раздавани по време на модните ревюта. Назаем от мъжките аксесоари – флаконът в луксозно стъкло е решен с база, декорирана като рибена кост. Има релефна метална капачка, наподобяваща аксесоар от винтидж автомобил. А от абсолютната женственост? Розов аромат, оживен от щрих синьо и безупречен етикет, текстуриран като кожена дреха, с името Girls can Do Anything – татуирано директно върху кожата.

