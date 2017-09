Кит Харингтън и Емилия Кларк за Dolce&Gabbana

Всички фенове на Game of Thrones очакват с нетърпение последния сезон на хитовия сериал. Сред тях са и дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана, които обаче могат да съберат на едно място Кит Харингтън и Емилия Кларк за нова роля. Двете звезди на “Игра на тронове” са новите лице на ароматите Dolce & Gabbana The One. Дамският и мъжкият аромат на италианската марка са заснети в отделни кампании по улиците на Неапол.

Под звуците на ”Tu vuò fa’ l’americano” Кит и Емилия попиват от невероятната атмосфера, кулинарни изкушения и гостоприемството на града. Режисьор на кратките филми е Матео Гароне, който следва актьорите с камера в ръка, в унисон с непринуденото настроение на The One.

