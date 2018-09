Животът е още по-хубав! La vie est belle Happiness

Lancôme представя лимитирано издание La vie est belle Happiness. Каква е идеята? Да се изрази ново виждане за щастието в иконичния флакон на La vie est belle. Разкрива се най-изненадващата интерпретация на La vie est belle до момента. Lancôme предлага едно модерно колекционерско издание, разработено в сътрудничество със световно признатия уличен артист: Лейди Пинк, живата легенда на нюйоркския стрийт арт, която е същевременно и силна жена, и отдадена на социални каузи дама. Изненадваща, свръх смела позиция … Животът е още по-прекрасен, когато преоткриваш себе си.

Лейди Пинк, свободният артист

Сандра Фабара, наричана още Лейди Пинк, е родена в Еквадор и е израснала в Ню Йорк. Там от края на 70те години на 20 век тя си спечелва името на „Първата дама в света на Графитите“. Първата жена, която предизвиква клуба на нюйоркските момчета, представители на стрийт арта; тя рисува по вагони и стени със своя елегантен почерк и измислени герои. Звезда на стрйт културата, от 1985 тя посвещава времето си на създаване на възложени стенописи и рисунки върху платно. Нейните творби са влезли в колекциите на такива престижни музеи като музея Уитни и Метрополитън в Ню Йорк. В допълнение към спечелването на внушителна репутация в доминирания от мъже свят, Лейди Пинк – винаги е използвала творбите си в кампании, посветени на равенството между половете и свободата на жените. Философията на женската сила, която перфектно хармонира с тази на La vie est belle.

Колекционерска творба

Преоткрит от Лейди Пинк, най-иконичният аромат на Lancôme се е превърнал в оригинално творение, в което уличният кодекс намира пресечна точка с кодекса на лукса. Името “La vie est belle” се е превърнало в позиция, възпята, повторена, сътворена от Лейди Пинк в графичните, градски букви, които винаги изпъстрят творбите й. И така, флаконът е украсен с графити.



La vie est belle се превръща в мигновена легенда в съвременната парфюмна индустрия. Неговата олфактивна пирамида е преплитане на грация и лекота: нотките потокалов цвят и жасмин абсолю се допълват от акорд на ирис, подчертан с аромата на пачули.

ГАЛЕРИЯ

VN:F [1.9.22_1171]

моля изчакайте... Rating: 10.0/10 (2 votes cast)