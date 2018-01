Аромат на месеца: YSL Black Opium Glowing

Опияняващата ароматна история на Yves Saint Laurent продължава с най-новия YSL Black Opium Glowing. Импулсивно, енергично и пристрастено към веселието: това ухание следва свободолюбивите почитателки на марката.

АРОМАТЪТ

Иконичният акорд на кафе в Black Opium е зареден с пленителна свежест. Във върха неговият аромат е подсилен от нотки на круша, лимон и бергамот. В сърцевината на аромата се разгръща флорална експлозия от портокалов цвят и жасмин самбак. Чувствените базови нотки на Black Opium Glowing завършват композицията с кедър, пачули и мускус.

ФЛАКОНЪТ

Покрит с розови и черни отблясъци по иконичния кръг в центъра класическият дизайн на Black Opium е озарен от името, изписано в металнорозово. Неоновите светлини на нощта се отразяват в бляскавите частици и подканват да изпълним мотото на YSL Black Opium Glowing - “Предай нататък!”.

ГАЛЕРИЯ

