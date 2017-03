Аромат на месеца: L’Occitane Terre de Lumiere

L’Occitane представят своя най-нов аромат за пролет-лято 2017 – Terre de Lumière. Вдъхновението за това ново дамско ухание е изключително романтично – това е природата на Прованс по залез слънце. Тук розово-златните цветове на небето и полетата в края на деня носят името “Златният час”, а марката ги нарича и най-красивият час на земята.

АРОМАТЪТ

Трима майстори парфюмеристи създават парфюмната композиция на Terre de Lumière - Калис Бекер, Шаямала Мезондю и Надеж льо Гарлантезек. “Това е иновативен аромат, първия gourmand аромат от L’Occitane, абсолютно пристрастяващ“, казва Бекер. Множеството фасети на аромата се дължат именно на тази симбиоза от спомените на тримата “носове” за Прованс. Шаямала добавя лавандуловия мед, Надеж композира бадемовите акорди, а Калис придава елегантните флорални елементи. Нотките на бергамот, цветове от акация и зърна тонка ни пренасят в златния залез на Прованс.

ФЛАКОНЪТ

Лукс, заключен в простотата на природата – това е идеята на всяка капка Terre de Lumière. Ароматният кехлибар на парфюма е затворен в прозрачен стъклен кръг. На върха на флакона е поставена специалната капачка. Тя е вдъхновена от малко камъче, взето от земята по залез слънце. Terre de Lumière от L’Occitane е наличен в 50ml или 90ml.

ГАЛЕРИЯ

