Аромат на месеца: Gucci Bloom

Gucci Bloom е най-новият аромат на Gucci и първото ухание на марката, създадено специално под творческата визия на Алесандро Микеле. Разцъфващата градина на Gucci Bloom е празник на естественото, на любовта към живота и индивидуалността на жените.“Исках наситен, бял, цветен аромат, дързък аромат, който ви пренася в просторна градина, пълна с цветя и растения, букет от изобилие. Градината е красива като жена: шарена, дива, различна, пълна с всичко. Gucci Bloom е аромат от тази градина, с който отпътувате на несъществуващо място”, споделя Алесандро Микеле.

АРОМАТЪТ

Композиран от майстор-парфюмериста Алберто Морияс, с напътствията на Алесандро Микеле, Gucci Bloom е създаден да “разцъфва” постепенно, както говори и името му. Творческия директор вижда аромата като цъфтяща градина, пълна с различни видове цветя, които излъчват наситен парфюм. Естествен Тубероза абсолют и Жасмин абсолют са съчетани с екстракт от пъпки жасмин, носещи свеж зелен аромат. Gucci Bloom съдържа нотки и от още едно растение, което се използва за пръв път в парфюмерията – индийска цъфтяща лиана. Тя олицетворява името и концепцията на новия аромат, тъй като има способността да променя цветчетата си от бели през розови и накрая в червени при цъфтеж. Цветчетата ухаят леко, с пудрен женствен аромат.

ДИЗАЙНЪТ

“Флаконът е с женствен дизайн, не за да съблазнява мъжете, а да бъде компания на жените, които носят парфюма. Ретро и нежен, заради цвета си, с изчистени и деликатни линии, той не е от прозрачно стъкло, а е лакиран, за да прилича на порцелан – материал, който обичам много.”, споделя Алесандро Микеле. Тайната градина на Gucci Bloom е уловена в правоъгълен флакон във винтидж пудрено розово с релефното лого на Gucci. Външната опаковка е покрита с Herbarium – червено-белият принт на модната къща с листа, черешови клончета и цветя, рамкиран в черно.

Gucci Bloom е в магазините за селективна парфюмерия от септември 2017г.

ГАЛЕРИЯ

