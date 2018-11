Аромат на месеца: DKNY Stories

DKNY Stories е новият ни любим аромат, който улавя енергията и пулса на Ню Йорк. Но е посветен на динамичните жени, където и да се намират те – живеещи, създаващи и преоткриващи себе си и своите истории. Също като Ню Йорк, ние сме книга от милион страници, чакащи да бъдат изпъстрени с безкрайни нови истории.

Ароматът

Изтъкан от вълнуващи контрасти, точно като самия град, DKNY Stories е ориенталски флорален аромат с модерна нотка. Историята започва от парфюмериста Стивън Нилсън: „Бях вдъхновен от фотографии на Ню Йорк, стари и нови. Мусът от розова гуава символизира моментите по изгрев, когато слънцето окъпва града в румени цветове, а черният ирис използвахме, за да уловим изискаността на Ню Йорк.“ Топла и чувствена ванилия, сандалово дърво и кехлибар създават пристрастяващ завършек и една запомняща се история. „DKNY Stories е аромат, който пренаписва себе си всеки път, когато го носите“, допълва Стивън Нилсън.

Цветната композиция

Връхни нотки: розов пипер, мус от розова гуава, черен кардамон

Сърцевинни нотки: жасмин самбак, бял чай, черен ирис

Базови нотки: ванилови зрънца, бяло сандалово дърво, сив кехлибарен акорд

Небостъргачът

Флаконът на DKNY Stories е зашеметяващо отражение на Ню Йорк от всеки ъгъл. Многоъгълният флакон на DKNY Stories се извисява като блестящ небостъргач. Металически розовата опаковка е изцяло посветена на града, който никога не спи. И силуетите на някои от най-култовите небостъргачи отпред. Страничните панели включват образи Бруклинския мост и Крайслер Билдинг.

Градът, който никога не спи

Момичетата на DKNY Stories ни отвеждат във вихъра на живота в Ню Йорк и всичко, което градът може да предложи. От покривите на Midtown през улиците на Сохо до задната седалка на такси, прекосяващо мостът към Бруклин. Движещи се спрямо пулса на града. Танцуващи по улиците. Живеещи. Обичащи всяка секунда от живота и всички вълнуващи истории на града. Това, което Ню Йорк може да ни накара да направим… дори ще можем да го споделяме в социалните мрежи с #nymademe_

DKNY Stories е в бутици ESTEE LAUDER – CLINIQUE в София, както и парфюмерии Douglas, beauty zone, SEPHORA в София и страната.

* Препоръчителни цени:

30ml – 95лв;

50ml – 125лв;

100ml– 185лв

ГАЛЕРИЯ

Фотография: Gregory Harris за DKNY

