Gucci Osteria: първият ресторант от Gucci

Флоренция прегръща творчеството с отворени обятия, но и модерните му проявления не правят изключение. И си личи, че в модния свят най-вдъхновена в своето артистично разрастване е централата на Gucci. Под ръководството на Алесандро Микеле модната къща преобразява и музея Gucci Museo, превръщайки го в своя вариант на райската градина – Gucci Garden. Наред с любопитната и красива история на модата от Gucci за първи път ще можем да усетим и кулинарното вълшебство на Италия. Gucci Osteria е първият ресторант на Gucci, разположен на приземния етаж на сградата. За перфектната италианска кухня марката се доверява на Масимо Ботура – шеф готвачът, начело на световно признатата Osteria Francescana. Излишно е да казваме, че сме твърдо “за” всяка градина, която всъщност е и музей, стопанисвана е от Gucci и във всичко това е замесена перфектната италианска паста!

