50-те най-добри ресторанта за 2017г в снимки

Eleven Madison Park в Ню Йорк официално получи титлата “Най-добър ресторант” на The World’s 50 Best Restaurants. 50-те топ ресторанта в света за 2017-та година ни канят в света на най-изтънчената и оригинална кухня. Eleven Madison Park измества миналогодишните победители от Osteria Francescana в Модена, които остават на второ място. Челната тройка се завършва от El Celler de Can Roca на тримата братя Рока в Жирона, Испания. Ето го и пълния списък на 50-те най-добри ресторанта за 2017г.

1. Eleven Madison Park, New York

2. Osteria Francescana, Modena

3. El Celler de Can Roca, Girona

4. Mirazur, Menton

5. Central, Lima

6. Asador Etxebarri, Axpe

7. Gaggan, Bangkok

8. Maido, Lima

9. Mugaritz, San Sebastian

10. Steirereck, Vienna

11. Blue Hill at Stone Barns, New York

12. Arpège, Paris

13. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris

14. Restaurant André, Singapore

15. Piazza Duomo, Alba

16. D.O.M., Sao Paulo

17. Le Bernardin, New York

18. Narisawa, Tokyo

19. Geranium, Copenhagen

20. Pujol, Mexico City

21. Alinea, Chicago

22. Quintonil, Mexico City

23. White Rabbit, Moscow

24. Amber, Hong Kong

25. Tickets, Barcelona

26. The Clove Club, London

27. The Ledbury, London

28. Nahm, Bangkok

29. Le Calandre, Rubano

30. Arzak, San Sebastian

31. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Paris

32. Attica, Melbourne

33. Astrid y Gastón, Lima

34. De Librije, Zwolle

35. Septime, Paris

36. Dinner by Heston Blumenthal, London

37. Saison, San Francisco

38. Azurmendi, Larrabetzu

39. Relae, Copenhagen

40. Cosme, New York

41. Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai

42. Boragó, Santiago

43. Reale, Castel di Sangro

44. Brae, Birregurra

45. Den, Tokyo

46. L’Astrance, Paris

47. Vendôme, Bergisch Gladbach

48. Restaurant Tim Raue, Berlin

49. Tegui, Buenos Aires

50. Hof Van Cleve, Kruishoutem

