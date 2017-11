Фантастична чаша вино със Салвадор Дали

“Истинският ценител не пие виното, а вкусва тайните му”, казва Салвадор Дали. Ексцентричният бохем, известен със своето сюрреалистично изкуство, създава завладяващ пътеводител в света на виното. Вината, лозята и произходът им оживяват през светогледа на художника и неговата муза Гала в книгата The Wines of Gala. Вината на Гала са представени в раздели с неочаквани имена като „Вина на чувствеността“, „Вина на невъзможното“ и „Вина на светлината“ . Книгата е изпълнена със 140 тематични картини и колажи на Дали и се публикува в ново издание за първи път от 1978г насам. Емоциите, спомените и фантазията на Салвадор Дали и неговата голяма любов намират разкошно изражение в митологията на виното, разказват увлекателни истории и опияняват със своята оригиналност.

Не пропускайте и Les Diners de Gala – Вечерите на Гала, които са пътешествие в още по-фантастична версия на кулинарията. The Wines of Gala и Les Diners de Gala можете да поръчате от издателство Taschen.

